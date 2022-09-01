Укрзализныця призывает пассажиров участвовать в обновлении расписания поездов

16:38 01 сентября Киев, Украина

Укрзализныця объявила о начале сезона обновления расписаний и маршрутной сетки Интерсити+.

Сообщается, что вечернее прибытие в Киев поезда из Перемышля (№706) смещено более чем на два часа раньше - на 19:50 вместо 22:06.

"Следовательно, уехать с вокзала общественным транспортом стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом", - говорится в сообщении.

В Харьков утренний поезд (№722) тоже будет прибывать из столицы на полтора часа раньше - в 11:48 вместо 13:14.



Сообщается, что поезд №731 из Днепра в Киев тоже теперь прибывает на полчаса раньше и всего пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.



Назначенных или возобновленных непосредственно во время войны рейсов тоже коснулись изменения.

"Винница - Чернигов: вечернее прибытие в Чернигов сместилось на полчаса раньше, подальше от комендантского часа. Шостка: выезд Hyundai Rotem №774 в Киев теперь, как и просили пассажиры, в конце рабочего дня в 17:05, а не в 15:50", - сообщают в Укрзализнице.

Возрожденный в конце летнего сезона Бойковский экспресс сообщеним Киев-Львов выезжает в 06:20 и прибыввает в 12:02.



Двухэтажный поезд до Луцка будет останавливаться еще в нескольких пунктах, о чем планируют сообщить в течение недели.