Укрзализныця призывает пассажиров участвовать в обновлении расписания поездов

16:38 01 сентября Киев, Украина

Укрзализныця объявила о начале сезона обновления расписаний и маршрутной сетки Интерсити+.

 
Сообщается, что вечернее прибытие в Киев поезда из Перемышля (№706) смещено более чем на два часа раньше - на 19:50 вместо 22:06.
 
"Следовательно, уехать с вокзала общественным транспортом стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом", - говорится в сообщении.
 
В Харьков утренний поезд (№722) тоже будет прибывать из столицы на полтора часа раньше - в 11:48 вместо 13:14.

Сообщается, что поезд №731 из Днепра в Киев тоже теперь прибывает на полчаса раньше и всего пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.

Назначенных или возобновленных непосредственно во время войны рейсов тоже коснулись изменения.
 
"Винница - Чернигов: вечернее прибытие в Чернигов сместилось на полчаса раньше, подальше от комендантского часа. Шостка: выезд Hyundai Rotem №774 в Киев теперь, как и просили пассажиры, в конце рабочего дня в 17:05, а не в 15:50", - сообщают в Укрзализнице.
 
Возрожденный в конце летнего сезона Бойковский экспресс сообщеним Киев-Львов выезжает в 06:20 и прибыввает в 12:02.

Двухэтажный поезд до Луцка будет останавливаться еще в нескольких пунктах, о чем планируют сообщить в течение недели.
 
"Новый маршрут двухэтажного "слоника" Skoda City Elephant в Ровно и Луцк добавляет в популярность с каждым днем, а мы быстро ориентируемся на пассажирский фидбек и добавляем несколько необходимых остановок уже в течение недели. Предлагайте свои #Железные изменения в скоростном сообщении в комментариях к этому посту, мы готовы тестировать новые безопасные и хорошо взвешенные варианты!" - говорится в сообщении ведомства.