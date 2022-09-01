Укрзализныця призывает пассажиров участвовать в обновлении расписания поездов

Укрзализныця объявила о начале сезона обновления расписаний и маршрутной сетки Интерсити+.
Сообщается, что вечернее прибытие в Киев поезда из Перемышля (№706) смещено более чем на два часа раньше - на 19:50 вместо 22:06.
В Харьков утренний поезд (№722) тоже будет прибывать из столицы на полтора часа раньше - в 11:48 вместо 13:14.
Сообщается, что поезд №731 из Днепра в Киев тоже теперь прибывает на полчаса раньше и всего пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.
Назначенных или возобновленных непосредственно во время войны рейсов тоже коснулись изменения.
Сообщается, что поезд №731 из Днепра в Киев тоже теперь прибывает на полчаса раньше и всего пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.
Назначенных или возобновленных непосредственно во время войны рейсов тоже коснулись изменения.
Возрожденный в конце летнего сезона Бойковский экспресс сообщеним Киев-Львов выезжает в 06:20 и прибыввает в 12:02.
Двухэтажный поезд до Луцка будет останавливаться еще в нескольких пунктах, о чем планируют сообщить в течение недели.
Двухэтажный поезд до Луцка будет останавливаться еще в нескольких пунктах, о чем планируют сообщить в течение недели.
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