Укрзалізниця приостанавливает продажу билетов: список станций

06:11 02 ноября Киев, Украина

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС установила новые карантинные зоны, в связи с этим со 2 -го ноября Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на отдельных железнодорожных станциях.

Отмечается, что с 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка на поезда:



станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:



— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).



Станция Ужгород:



— № 17/18 Харьков — Ужгород;



— № 81/82 Киев — Ужгород;



— № 107/108 Одесса — Ужгород;



— № 29/30 Киев — Ужгород;



— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;



— № 3/4 Запорожье — Ужгород;



— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).



Станция Пологи:



— № 10/9 Мариуполь — Киев;



— № 84/83 Мариуполь — Киев;



— № 116/115 Киев — Бердянск.



Станция Сарата, Кулевча:



— № 145/146 Киев — Измаил.



Станция Славута-1:



— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;



— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;



— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;



— № 98/97 Ковель — Киев.



Станция Шепетовка:



— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;



— № 98/97 Ковель — Киев;



— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;



— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;



— № 91/92 Львов — Киев;



— № 217/218 Киев — Рахов.



Добавляется, что до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.



В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:



— № 17/18 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Харьков — Ужгород);



— № 29/30 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);



— № 45/46 Батево-Пасс. — Лисичанск — Ужгород (вместо Ужгород — Лисичанск — Ужгород);



— № 3/4 Мукачево — Запорожье — Ужгород (вместо Ужгород — Запорожье — Ужгород);



— № 81/82 Чоп-Пас — Киев — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);



— № 107/108 Чоп-Пасс. — Одесса — Ужгород (вместо Ужгород — Одесса — Ужгород).