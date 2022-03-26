Укрзалізниця приостанавливает продажу билетов: список станций

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС установила новые карантинные зоны, в связи с этим со 2 -го ноября Укрзализныця приостанавливает продажу билетов на отдельных железнодорожных станциях.
Отмечается, что с 00:01 2 ноября будет закрыта продажа билетов из железнодорожных станций: Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка на поезда:
станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:
— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Станция Ужгород:
— № 17/18 Харьков — Ужгород;
— № 81/82 Киев — Ужгород;
— № 107/108 Одесса — Ужгород;
— № 29/30 Киев — Ужгород;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
— № 3/4 Запорожье — Ужгород;
— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Станция Пологи:
— № 10/9 Мариуполь — Киев;
— № 84/83 Мариуполь — Киев;
— № 116/115 Киев — Бердянск.
Станция Сарата, Кулевча:
— № 145/146 Киев — Измаил.
Станция Славута-1:
— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
— № 98/97 Ковель — Киев.
Станция Шепетовка:
— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
— № 98/97 Ковель — Киев;
— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
— № 91/92 Львов — Киев;
— № 217/218 Киев — Рахов.
Добавляется, что до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:
— № 17/18 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Харьков — Ужгород);
— № 29/30 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);
— № 45/46 Батево-Пасс. — Лисичанск — Ужгород (вместо Ужгород — Лисичанск — Ужгород);
— № 3/4 Мукачево — Запорожье — Ужгород (вместо Ужгород — Запорожье — Ужгород);
— № 81/82 Чоп-Пас — Киев — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);
— № 107/108 Чоп-Пасс. — Одесса — Ужгород (вместо Ужгород — Одесса — Ужгород).
станций Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставне:
— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Станция Ужгород:
— № 17/18 Харьков — Ужгород;
— № 81/82 Киев — Ужгород;
— № 107/108 Одесса — Ужгород;
— № 29/30 Киев — Ужгород;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
— № 3/4 Запорожье — Ужгород;
— № 601/602 Львов — Солотвино-1 (Тячев).
Станция Пологи:
— № 10/9 Мариуполь — Киев;
— № 84/83 Мариуполь — Киев;
— № 116/115 Киев — Бердянск.
Станция Сарата, Кулевча:
— № 145/146 Киев — Измаил.
Станция Славута-1:
— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
— № 98/97 Ковель — Киев.
Станция Шепетовка:
— № 88/87 Ковель — Новоалексеевка;
— № 98/97 Ковель — Киев;
— № 43/44 Ивано-Франковск — Киев;
— № 45/46 Ужгород — Лисичанск;
— № 91/92 Львов — Киев;
— № 217/218 Киев — Рахов.
Добавляется, что до урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Берегово, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетовка, Ставне без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке.
В связи с ситуацией изменены маршруты следования поездов:
— № 17/18 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Харьков — Ужгород);
— № 29/30 Мукачево — Харьков — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);
— № 45/46 Батево-Пасс. — Лисичанск — Ужгород (вместо Ужгород — Лисичанск — Ужгород);
— № 3/4 Мукачево — Запорожье — Ужгород (вместо Ужгород — Запорожье — Ужгород);
— № 81/82 Чоп-Пас — Киев — Ужгород (вместо Ужгород — Киев — Ужгород);
— № 107/108 Чоп-Пасс. — Одесса — Ужгород (вместо Ужгород — Одесса — Ужгород).
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