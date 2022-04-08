"Укрзализныця" презентовала отель на колесах

12:02 19 ноября Киев, Украина

У жителей Украины появилась возможность путешествовать по стране в VIP-вагоне, который мало чем отличается от гостиницы.

Об этом сообщили в УЗ.

В вагоне может находиться от 5 до 11 человек, а стоимость его аренды равна цене 12 взрослых билетов в вагон СВ. Заказывать услугу перевозки нужно не позже чем за 5 дней до отправления поезда.

Внешне он ничем не отличается от обычного вагона, однако в середине – настоящее барокко: ценное дерево, мозаика и позолота. В таком вагоне

есть: кухня, оборудованная холодильником, микроволновой печью и электроплитой, зал для отдыха с мягким уголком, компьютером, аудио- и видеотехникой, спальни с кроватями, письменными столами, шкафами, кондиционерами, и ванные комнаты.

"Вагон-салон является настоящим отелем на колесах", – говорят в "Укрзализныце".

Кроме того, VIP-вагоны оснастили специальными купе для охраны и служебного персонала.