Укрзализныця превратит поезд в специальный «Джазовый экспресс»

14:51 01 Июнь Киев, Украина

С 24 по 28 июня во Львове будет проходить фестиваль Leopolis Jazz Fest. На время музыкального события Укрзализныця превратит поезд Интерсити в «Джазовый экспресс».

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что поездка будет сопровождаться джазовыми композициями. Также Укрзализныця разыграет два билета на открытие фестиваля среди подписчиков своей официальной страницы в Фейсбуке.



Добраться до Львова в эти дни можно каким-либо из около 40 поездов, следующих и из городов-миллионников (Одессы, Днипра, Харькова, Запорожья), и из менее населенных (Бахмута, Бердянска, Ривне, Лисичанска, Кременчуга и других). «Однако среди всех вариантов «Джазовый экспресс» - самый удобный: он отправляется из столицы в 06:50 утра и прибывает во Львов в 13:45», - добавили в Укрзализныце.



Как сообщалось, Leopolis Jazz Fest состоится во Львове с 24 по 28 июня. На нем выступят всемирно известные музыканты, такие как SEAL, Авишай Коэн, Крис Ботти, Камаси Вашингтон, оркестр Jazz at Lincoln Center Orchestra во главе с Уинтоном Марсалисом, Катрин Виндфельд и другие.