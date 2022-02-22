Укрзализныця поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа

Укрзализныця приобщается к эвакуации более ста украинцев и членов их семей из Сектора Газа, которые сегодня прибудут спецрейсом из Каира в Международный аэропорт «Борисполь».
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала, где созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.
В дальнейшем эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом доставят к месту назначения по всей территории Украины.
Отмечается, что эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов "Укрзализныця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.
В дальнейшем эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом доставят к месту назначения по всей территории Украины.
Отмечается, что эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов "Укрзализныця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии