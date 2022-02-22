Укрзализныця поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газа

12:45 26 Май Киев, Украина

Укрзализныця приобщается к эвакуации более ста украинцев и членов их семей из Сектора Газа, которые сегодня прибудут спецрейсом из Каира в Международный аэропорт «Борисполь». 
 
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
 
Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала, где созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

В дальнейшем эвакуированных украинцев железнодорожным транспортом доставят к месту назначения по всей территории Украины.

Отмечается, что эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов "Укрзализныця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.