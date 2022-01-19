Укрзализныця полностью восстанавливает движение поездов

07:16 05 Май Киев, Украина

С сегодняшнего дня Укрзализныця возобновляет работу по привычному графику, все карантинные ограничения на курсирование поездов сняты.

Об этом во вторник, 4 мая, говорится на сайте УЗ.



Решение было принято 4 мая, во вторник, на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Также, сообщается, что в связи с выходом Житомирской области с 5 мая из "красной" зоны "Укрзализныця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу билетов до и от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск.