«Укрзализныця» перевезла рекордное за 10 лет количество пассажиров между Украиной и ЕС

В 2022 году «Укрзализныця» перевезла рекордное за десять лет количество пассажиров в сообщении с ЕС – около 1,4 миллиона человек, сообщили в компании. Это почти в 10 раз больше, чем за 2021 год.
Кроме того, 600 тысяч человек УЗ вывезла в ЕС на эвакуационных рейсах.
Самым популярным международным поездом остается рейс из Киева в Варшаву. За день в онлайн-сервисах «Укрзализныця» получает более двух тысяч запросов на покупку билетов на этот поезд, но его емкость ограничена 150 местами на рейс, отметили в компании.
Вскоре количество мест на маршруте должно увеличиться – начнут использовать более широкие вагоны украинского производства. В Варшаву курсируют только международные вагоны РИЦ, парк которых ограничен.
В течение года УЗ также запустила шесть новых международных поездов: из Киева и Харькова в Хелм, из Киева и Запорожья в Перемышль, из Киева в Перемышль через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов, а также из Киева в Кишинев.
Всего в 2022-м «Укрзализныця» перевезла 16,9 миллионов пассажиров поездами дальнего сообщения, еще четыре миллиона человек были эвакуированы.
Кроме того, 600 тысяч человек УЗ вывезла в ЕС на эвакуационных рейсах.
Самым популярным международным поездом остается рейс из Киева в Варшаву. За день в онлайн-сервисах «Укрзализныця» получает более двух тысяч запросов на покупку билетов на этот поезд, но его емкость ограничена 150 местами на рейс, отметили в компании.
Вскоре количество мест на маршруте должно увеличиться – начнут использовать более широкие вагоны украинского производства. В Варшаву курсируют только международные вагоны РИЦ, парк которых ограничен.
В течение года УЗ также запустила шесть новых международных поездов: из Киева и Харькова в Хелм, из Киева и Запорожья в Перемышль, из Киева в Перемышль через Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов, а также из Киева в Кишинев.
Всего в 2022-м «Укрзализныця» перевезла 16,9 миллионов пассажиров поездами дальнего сообщения, еще четыре миллиона человек были эвакуированы.
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