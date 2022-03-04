"Укрзализныця" отдаст Нидерландам медведей из своего зоопарка

19:37 04 Июнь Киев, Украина

Два медведя, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги, нашли дом, "Укрзализныця" передаст животных зоопарку Нидерландов.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления УЗ Иван Юрик. По его словам, животных передадут в зоопарк Ouwehand Zoo на реабилитацию и дальнейшее содержание. Зверинец находится в городе Ренен.

"Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом", — подчеркнул Юрик. Все затраты на перевозку косолапых берет на себя зоопарк.

По словам Ивана Юрика, поиск нового жилья для животных длился несколько лет. Центры для реабилитации животных, которые находятся в Украине, отказывались принять медведей из-за нехватки мест. Сейчас прорабатывают механизм передачи медведей.