"Укрзализныця" отдаст Нидерландам медведей из своего зоопарка

Два медведя, которые находятся на балансе Запорожской детской железной дороги, нашли дом, "Укрзализныця" передаст животных зоопарку Нидерландов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления УЗ Иван Юрик. По его словам, животных передадут в зоопарк Ouwehand Zoo на реабилитацию и дальнейшее содержание. Зверинец находится в городе Ренен.
По словам Ивана Юрика, поиск нового жилья для животных длился несколько лет. Центры для реабилитации животных, которые находятся в Украине, отказывались принять медведей из-за нехватки мест. Сейчас прорабатывают механизм передачи медведей.
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