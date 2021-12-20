Укрзализныця ослабляет карантинные ограничений для сотрудников

В связи с пандемией коронавируса на Укрзализныце были проведены мероприятия для усиления экономии и недопущения банкротства компании. Вынужденной мерой стало сокращение рабочей недели и приостановка некоторых дополнительных выплат по договору. Теперь, как сообщил сегодня и.о. председателя правления ПАО Укрзализныця Иван Юрик, компания приняла ряд решений, направленных на поддержку менее защищенных в социальной сфере сотрудников. Так, с 1 августа часть сотрудников будут переведены на полную рабочую неделю.

Четырехдневная рабочая неделя отменяется для работников, которым осталось до выхода на пенсию три и менее лет, родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Компания также восстанавливает все социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором. Ранее они были отсрочены в связи с коронавирусным карантином.

"Благодаря постепенному увеличению объемов перевозок грузов, восстановлению пассажирских перевозок - мы получили возможность отменить ряд ограничений по социальным выплатам для сотрудников компании", - отметил Юрик.

Социальные выплаты работникам будут осуществляться в несколько этапов и должны быть полностью выплачены до конца года.

При этом работники, которые будут писать заявление на отпуск, в августе будут получать помощь на оздоровление без отсрочки во времени. Другие соцвыплаты тоже будут осуществляться без отсрочки.

Напомним, с 31 июля Укрзализныця возобновляет движение 17 региональных поездов в Винницкой, Киевской, Сумской, Черниговской, Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.