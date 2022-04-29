Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов

07:21 29 апреля Киев, Украина

"Укрзализныця" обнародовала график движения эвакуационных поездов на 29 апреля.

Эвакуационные поезда по Украине  на 29 апреля:
  • 11:30—219/220 Запорожье-1—Львов;

  • 14:30—220/219 Львов —Запорожье-1;

  • 16:30—234/233 Покровск—Чоп;

  • 23:30—234/233 Чоп —Днепр;

  • 06:00 —209/210 Ивано-Франковск —Харьков-Пас.

Поезда за границу буду курсировать по следующему расписанию:

Поезда в Польшу:
  • 08:30 715/716 Киев-Пас -11:27 Винница — 13:23 Хмельницкий — 15:02 Тернополь — Пшемысль (19:53)
Рейсы в Словакию
  • 11:35 8861 Чоп — Кошице (13:49)
  • 16:50 961 Чоп — Кошице (18:13)

Рейсы в Венгрию
  • 03:28 32519 Чоп — Захонь (02:46)
  • 05:30 32539 Чоп — Захонь (04:48)
  • 08:22 32529 Чоп — Захонь (07:40)
  • 10:25 32517 Чоп — Захонь (09:43)
  • 16:12 32513 Чоп — Захонь (15:30)
  • 20:25 32523 Чоп — Захонь (19:43)
  • 22:29 32511 Чоп — Захонь (21:43)
Рейсы в Австрию
  • 14:07 749/750 Киев-Пас — 21:00 Львов — 03:28 Чоп — 08:40 Будапешт — Вена (11:21)
Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.