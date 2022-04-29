Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов

07:21 29 апреля Киев, Украина

"Укрзализныця" обнародовала график движения эвакуационных поездов на 29 апреля.

Эвакуационные поезда по Украине на 29 апреля:

11:30—219/220 Запорожье-1—Львов;





14:30—220/219 Львов —Запорожье-1;





16:30—234/233 Покровск—Чоп;





23:30—234/233 Чоп —Днепр;





06:00 —209/210 Ивано-Франковск —Харьков-Пас.



Поезда за границу буду курсировать по следующему расписанию:



Поезда в Польшу:

08:30 715/716 Киев-Пас -11:27 Винница — 13:23 Хмельницкий — 15:02 Тернополь — Пшемысль (19:53)

Рейсы в Словакию

11:35 8861 Чоп — Кошице (13:49)

16:50 961 Чоп — Кошице (18:13)



Рейсы в Венгрию

03:28 32519 Чоп — Захонь (02:46)

05:30 32539 Чоп — Захонь (04:48)

08:22 32529 Чоп — Захонь (07:40)

10:25 32517 Чоп — Захонь (09:43)

16:12 32513 Чоп — Захонь (15:30)

20:25 32523 Чоп — Захонь (19:43)

22:29 32511 Чоп — Захонь (21:43)

Рейсы в Австрию

14:07 749/750 Киев-Пас — 21:00 Львов — 03:28 Чоп — 08:40 Будапешт — Вена (11:21)

Все страны ЕС, граничащие с Украиной, пропускают через границу при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта гражданина Украины.