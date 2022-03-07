Укрзализныця определила самые популярные поезда и направления в Украине

19:01 07 Июнь Киев, Украина

Безусловным лидером по количеству перевезенных пассажиров (в обоих направлениях) стал поезд № 45/46 Ужгород - Лисичанск, который перевез 329 тысячи пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".



Отмечается, что на втором месте по популярности оказался поезд №41/42 Днипро - Трускавец, который перевез 188 тыс. пассажиров. Третье место - за поездом №69/70 Мариуполь - Львов, который перевез 176 тыс. пассажиров.



Далее перечень самых популярных поездов выглядит так:

№137/138 Хмельницкий - Лисичанск, 165 тыс. пасс.;

№91/92 Одесса - Константиновка, 170 тыс. пасс.;

№145/146 Киев - Измаил, 159 тыс. пасс.;

№101/102 Киев - Херсон, 147 тыс. пасс.;

№97/98 Ковель - Киев, 143 тыс. пасс.;

№357/358 Киев - Рахов, 141 тыс. пасс.;

№125/126 Константиновка - Киев, 140 тыс. пассажиров.

Самые популярные направления (то есть маршруты, на которых пассажиры преимущественно едут от начальной до конечной остановки, а не между промежуточными станциями по пути следования поезда) несколько отличаются.

В десятку самых популярных направлений входят:

Харьков - Киев - 184 тыс. пассажиров; в обратном направлении - 178 тыс.; поезд Львов - Киев - 165 тыс. пассажиров, в обратном направлении - 161 тыс. Днепр - Киев - 131 тыс. пассажиров, в обратном направлении - 123 тыс; Винница - Киев - 106 тыс. пассажиров, в обратном направлении - 104 тыс.; Запорожье - Киев - 86 тыс. пассажиров, в обратном направлении - 80 тыс.; Одесса - Киев - 79 тыс. пассажиров, в обратном нанправлении - 75 тыс.; Херсон - Киев - 70 тыс. пассажиров, в обратном нанправлении - 66 тыс.; Ивано-Франковск - Киев - 69 тыс. пассажиров, в обратном направлении - 67 тыс.; Кривой Рог - Киев - 61 тыс. пассажиров, в обратном направлении - 55 тыс.; Николаев - Киев - 58 тыс. пассажиров, в обратном нанправлении - 53 тыс.

В Укрзализныци замечают, что впервые с начала карантина средняя наполненность поездов достигла 70% и постепенно продолжает расти.