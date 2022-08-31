«Укрзализныця» обзавелась собственным мобильным приложением

«Укрзализныця» в партнерстве с Mastercard запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и
информирования пассажиров.
В приложении можно:
- приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;
- вернуть билеты;
- получать уведомления о рейсе и пути прибытия и отправления поезда;
- найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;
- получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.
Сейчас приложение доступно на AppStore и Google Play Market.
Дополнительной комиссии при оплате билетов в приложении не будет, потому что «Укрзализныця» является прямым продавцом билетов, отмечает перевозчик.
В «Укрзализныце» также добавили, что продолжают работать над приложением и его вторым релизом, в котором будет дополнительный функционал. Также планируют разработать новый сайт: это должен быть единственный портал бортовых услуг, где будут доступны онлайн-заказы железнодорожных сервисов, среди которых перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиска потерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д.
Дополнительной комиссии при оплате билетов в приложении не будет, потому что «Укрзализныця» является прямым продавцом билетов, отмечает перевозчик.
В «Укрзализныце» также добавили, что продолжают работать над приложением и его вторым релизом, в котором будет дополнительный функционал. Также планируют разработать новый сайт: это должен быть единственный портал бортовых услуг, где будут доступны онлайн-заказы железнодорожных сервисов, среди которых перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиска потерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д.
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