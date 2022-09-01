Укрзализныця не планирует повышать тарифы на грузоперевозки
17:24 12 августа Киев, Украина
В Укрзализныце заявляют, что не планируют повышать тарифы на грузоперевозки в 2023 году.
Об этом заявил член правления компании Евгений Лященко в пятницу, 12 августа.
"Мы не закладываем увеличение тарифов в следующем году. Мы понимаем, что это было бы правильным, но нам нужно еще дообсудить этот вопрос с рынком", – сказал он.
Компенсировать возможные потери планируют за счет увеличения объемов грузоперевозок.
"Мы видим, что следующий год будет более сбалансированным, но все будет зависеть от господдержки и инвестиционной активности", - добавил Лященко.
Также он отметил, что у Укрзализныци недостаточно средств на запланированные ремонты и восстановления инфраструктуры в следующем году.
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