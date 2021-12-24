Укрзализныця назвала официальную причину аварии поезда Интерсити

12:27 16 Апрель Киев, Украина

По итогам служебного расследования аварии поезда Интерсити+ сообщением Киев – Запорожье, уволены шесть работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги.

Причина аварии – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 16 апреля.



Указано, что предпосылкой аварии стали несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.



Из-за служебной халатности принято решение об увольнении шести работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги:

первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения Служба пути;

начальника и заместителя начальника структурного подразделения Запорожская дистанция пути;

мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;

старшего мастера;

бригадира структурного подразделения Запорожская дистанция пути.

Кроме этого, из-за нарушения должностных лиц обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала Приднепровской железной дороги по инфраструктуре.



В Укрзализныце добавили, что завершается процесс расчетов убытков. Его будут обязаны возместить виновные. Также по факту схода вагонов поезда Нацполиция открыла уголовное производство.