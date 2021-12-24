Укрзализныця назвала официальную причину аварии поезда Интерсити

По итогам служебного расследования аварии поезда Интерсити+ сообщением Киев – Запорожье, уволены шесть работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги.
Причина аварии – грубые нарушения в содержании верхнего строения пути, сообщает пресс-служба компании в пятницу, 16 апреля.
Указано, что предпосылкой аварии стали несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.
Из-за служебной халатности принято решение об увольнении шести работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги:
Указано, что предпосылкой аварии стали несоблюдение требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.
Из-за служебной халатности принято решение об увольнении шести работников из руководящего состава Приднепровской железной дороги:
- первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения Служба пути;
- начальника и заместителя начальника структурного подразделения Запорожская дистанция пути;
- мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;
- старшего мастера;
- бригадира структурного подразделения Запорожская дистанция пути.
Кроме этого, из-за нарушения должностных лиц обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала Приднепровской железной дороги по инфраструктуре.
В Укрзализныце добавили, что завершается процесс расчетов убытков. Его будут обязаны возместить виновные. Также по факту схода вагонов поезда Нацполиция открыла уголовное производство.
В Укрзализныце добавили, что завершается процесс расчетов убытков. Его будут обязаны возместить виновные. Также по факту схода вагонов поезда Нацполиция открыла уголовное производство.
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