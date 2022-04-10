Укрзализныця назвала дополнительные эвакуационные рейсы

09:57 10 апреля Киев, Украина

Сегодня будут курсировать дополнительные эвакуационные поезда.

Покровск

•10:00 - 240/239 Покровск - Тернополь;
• 13:00 - 236/235 Покровск - Черновцы;
• 14:00 - 241/242 Покровск - Львов;
• 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп.

Львов

• 13:00 - 242/241 Львов - Киев-Пассажирский;
• 17:02 – 814/813 Львов – Хелм;
• 22:00 – 278/277 Львов – Полтава Южный.

Другие

• 04:00 - 229/230 Ужгород - Харьков - • Пассажирский;
• 08:30 - 240/239 Тернополь - Днепр;
• 11:20 - 274/273 Славянск - Львов;
• 11:30 - 229/230 Харьков-Пассажирский - Ужгород;
• 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая;
• 16:30 - 274/273 Черновцы - Киев-Пассажирский;
• 16:30 - 276/275 Тернополь - Киев-Пассажирский;
• 20:00 - 236/235 Черновцы - Кривой Рог;
• 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород;
• 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.