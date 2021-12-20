"Укрзализныця" назначила спецрейсы для вывоза пассажиров из "красных" зон

19:56 26 Март Киев, Украина

Для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться / покинуть «красные зоны», "Укрзализныця" назначила спецрейсы.
 
Спецрейсы в Закарпатье и Черновицкую область согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Минздравом.

Черновицкая область:
  • №7 / 8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №136 / 135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 27 марта, 1 и 3 апреля);
  • №117 / 118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).
Закарпатская область:
  • №357 / 358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №13 / 14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №81 / 82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)
  • №45 / 46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно - 3 и 4 апреля)
  • №4 / 3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 29 марта, 3 и 5 апреля).
Отмечается, что продажа билетов на указанные рейсы будет открыт с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы в их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.