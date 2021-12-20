"Укрзализныця" назначила спецрейсы для вывоза пассажиров из "красных" зон

19:56 26 Март Киев, Украина

Для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться / покинуть «красные зоны», " Укрзализныця" назначила спецрейсы.

Спецрейсы в Закарпатье и Черновицкую область согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА в Мининфраструктуры и Минздравом.



Черновицкая область:

№7 / 8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№136 / 135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 27 марта, 1 и 3 апреля);

№117 / 118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).

Закарпатская область:

№357 / 358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№13 / 14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№81 / 82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля)

№45 / 46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно - 3 и 4 апреля)

№4 / 3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад - 29 марта, 3 и 5 апреля).

Отмечается, что продажа билетов на указанные рейсы будет открыт с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы в их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.