Укрзализныця назначила новые пригородные поезда

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.Так, с 7 июня компания назначает пригородный поезд. Отправка из Чернигова ежедневно в 8:05, прибытие в Славутич в 9:05. Обратно, из Славутича, отправка в 9:20, прибытие в Чернигов в 10:20.Кроме того, с 8 июня поедут пригородные поезда сообщением:Отправка из Запорожья в 5:57, прибытие в Днепр в 9:01. Обратно, с Днепра, поезд будет отходить в 9:46 и прибывать на станцию Запорожье-2 в 12:48.Также будет изменен график движения еще ряда поездов на этом участке.