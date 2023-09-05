"Укрзализныця" назначила доппоезда на популярные направления

15:21 09 августа Киев, Украина

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на отдельные даты в сообщении между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.



Об этом сообщили в пресс-службе государственного перевозчика.

"Билеты на эти рейсы постепенно будут доступны в приложении, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов", - отметили в "УЗ".

"Укрзализныця" из-за большого спроса назначила дополнительные поезда: