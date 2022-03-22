Укрзализныця назначает доппоезда на праздничные выходные

11:19 25 июня Киев, Украина

Укрзализныця назначает 10 дополнительных поездов в и из Киева на длинные выходные ко Дню Конституции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Планируя выходные на 26-28 июня, в связи с Днем Конституции Украины, заметьте, что есть такие дополнительные возможности добраться поездом до нужного вам города", - говорится в сообщении.

Так, в расписание добавили следующие поезда:



№ 197/198 Киев - Ковель: отправится из Киева 26 июня в 6:36, из Ковеля в этот же день в 11:27;

№ 207/208 Ужгород - Киев: отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00;

№ 239/240 Киев - Ужгород, чтобы обратно добраться до столицы, поезд будет отправляться 27 июня в 19:58;

№ 235/236 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15;

№ 249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09, из Черновцов (через Ивано-Франковск) - 24 и 28 июня в 19:15;

№ 767/768 Киев - Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона - 27 и 28 июня в 5:26;

№ 223/224 Киев - Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. Также в Одессу назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев - Одесса, что отправится 29 июня;

№ 222/221 Одесса - Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 09:50;

№ 124/123 Киев - Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки - 26 и 28 июня в 17:40.