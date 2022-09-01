Укрзализныця назначает дополнительные пригородные поезда из Киева.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С понедельника, 8 августа, будут курсировать:
С понедельника, 8 августа, будут курсировать:
- Поезд №6670 Клавдиево - Святошино будет курсировать ежедневно, отправление со станции Клавдиево в 5:15, прибытие к станции Святошино в 6:07. Обратно этот поезд отправляется со станции Святошино в 7:48 и прибывает на станцию Тетерев в 09:26;
- Поезд №6672 Немешаево - Борщаговка-техн. будет курсировать ежедневно, отправление со станции Немешаево в 8:45, прибытие к станции Борщаговка-техн. в 09:54;
- Поезд №7767 Борщаговка-техн. - Клавдиево будет курсировать ежедневно, отправка со станции Борщаговка-техн. в 4:02, прибытие к станции Клавдиево в 4:57;
- Поезд №7644 Святошино - Дарница будет курсировать ежедневно, отправка со станции Святошино в 6:10, прибытие к станции Дарница в 6:52.
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