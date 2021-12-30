Укрзализныця наращивает обороты в грузоперевозках

07:40 23 Апрель Киев, Украина

Показатели перевозки грузов Укрзализныцей за апрель текущего года вернулись к показателям доэпидемического периода.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"За период с 1 по 21 апреля среднесуточная погрузка составляет 731 тысяч тонн грузов, тогда как за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тысяч тонн", - отчитывается национальный перевозчик.

По сравнению с аналогичным периодом апреля прошлого года, среднесуточная погрузка увеличилась почти на 14% и вернулась к показателям доэпидемического периода.