Укрзализныця изменила расписание некоторых поездов

10:54 13 Апрель Киев, Украина

Укрзализныця внесла изменения в расписание движения поездов дальнего следования на основе спроса и карантина

Об этом сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что Укрзализныця на апрель 2021 года внесла ряд изменений в расписание движения поездов дальнего следования в связи с низким спросом на перевозки во время карантина. Укрзализныця приняла решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину:

с 13 апреля - № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, заполненность на 11-25 апреля - 2%);

с 13 апреля - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов с 10 заполненность с 11 по 25 апреля - менее 1%);

с 14 апреля - № 243/244 Киев-Рахов, (11 вагонов из 18, заполненность с 11 по 25 апреля - 7%).

Также по причинам экономической необоснованности с этой недели меняется периодичность курсирования поездов:

№ 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели;

№ 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

В компании подчеркивают, что ежедневно мониторят пассажиропоток и готовы мгновенно возобновить рейсы на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону. Также в Укрзализныце отмечают наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса во львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.



Кроме того, уже запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.



Так, уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).