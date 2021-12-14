Укрзализныця и Нацполиция проводят рейды против "безмасочников"

19:18 06 Апрель Киев, Украина

Представители Укрзализныци совместно с Национальной полицией Украины провели спецрейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах.



Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

«Мы придерживаемся всех карантинных ограничений и мер, стремимся обеспечить максимальный комфорт и в то же время максимальную безопасность во время пассажирских перевозок. Именно поэтому совместно с Национальной полицией мы усилили контроль за соблюдением карантинных требований в пассажирских поездах и на объектах железнодорожного транспорта», - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что во время первых рейдов были проинспектированы поезда №142 Бахмут - Львов, №724 Киев - Харьков, а также экспресс №831 Борисполь - Киев.

«Правоохранители ограничились составлением только одного протокола об административном нарушении для пассажира на вокзале, который отказывался от ношения маски, но предупредили более 20 пассажиров в вагонах, маски которых были надеты неправильно», - сказано в сообщении.

Укрзализныця» также сообщила, что контроль за соблюдением масочного режима будет усилен.



Компания будет информировать пассажиров об опасности COVID-19 на табло и экранах вокзалов, аудиооповещениями и масштабной кампанией в вагонах.



Директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский также сообщил, по какому номеру можно звонить для сообщения о зафиксированном нарушении.