Укрзализныця и Нацполиция проводят рейды против "безмасочников"

Представители Укрзализныци совместно с Национальной полицией Украины провели спецрейды, чтобы проверить соблюдение пассажирами карантинных требований на вокзалах и в поездах.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.
Отмечается, что во время первых рейдов были проинспектированы поезда №142 Бахмут - Львов, №724 Киев - Харьков, а также экспресс №831 Борисполь - Киев.
«Укрзализныця» также сообщила, что контроль за соблюдением масочного режима будет усилен.
Компания будет информировать пассажиров об опасности COVID-19 на табло и экранах вокзалов, аудиооповещениями и масштабной кампанией в вагонах.
Директор филиала «Пассажирская компания» Александр Перцовский также сообщил, по какому номеру можно звонить для сообщения о зафиксированном нарушении.
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