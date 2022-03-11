Укрзализныця: график международных эвакуационных рейсов на 11 марта

АО "Укрзализныця" обнародовала график международных эвакуационных рейсов на пятницу, 11 марта.
На 11 марта назначены следующие международные эвакуационные рейсы:
Польша
Польша
- 00:40 - № 7603/7604 Львов – Пшемысль
- 05:27 - № 7605/7606 Львов – Пшемысль
- 07:10 - №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль
- 08:52 - № 7607/7608 Львов – Пшемысль
- 10:30 - № 907/908 Днепр – Хелм
- 12:12 - № 7609/7610 Львов – Пшемысль
- 15:40 - № 7611/7612 Львов – Пшемысль
- 19:13 - № 67/68 Киев – Варшава (с группой вагонов на Хелм №910/909)
- 19:55 - № 7601/7602 Львов – Пшемысль
Венгрия
- Со ст. Чоп к ст. В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов.
- В 12:30 с вокзала Мукачево отправляется поезд формирования Венгерской железной дороги в Будапешт.
Словакия
- 11:35 - № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице
- 16:50 - № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице
Румыния
- 23:23 – Одесса – Тульча
Как сообщалось, 24 февраля президент РФ Путин объявил войну Украине и приступил к масштабному вторжению. Российские войска убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома украинцев.
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