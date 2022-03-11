Укрзализныця: график международных эвакуационных рейсов на 11 марта

08:32 11 Март Киев, Украина

АО "Укрзализныця" обнародовала график международных эвакуационных рейсов на пятницу, 11 марта.

На 11 марта назначены следующие международные эвакуационные рейсы:



Польша

00:40 - № 7603/7604 Львов – Пшемысль

05:27 - № 7605/7606 Львов – Пшемысль

07:10 - №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль

08:52 - № 7607/7608 Львов – Пшемысль

10:30 - № 907/908 Днепр – Хелм

12:12 - № 7609/7610 Львов – Пшемысль

15:40 - № 7611/7612 Львов – Пшемысль

19:13 - № 67/68 Киев – Варшава (с группой вагонов на Хелм №910/909)

19:55 - № 7601/7602 Львов – Пшемысль

Венгрия

Со ст. Чоп к ст. В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов .

. В 12:30 с вокзала Мукачево отправляется поезд формирования Венгерской железной дороги в Будапешт.





Словакия

11:35 - № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице

16:50 - № 961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице

Румыния

23:23 – Одесса – Тульча





Как сообщалось, 24 февраля президент РФ Путин объявил войну Украине и приступил к масштабному вторжению. Российские войска убивают мирное население, обстреливают и уничтожают ключевые объекты инфраструктуры, ракеты попадают в жилые дома украинцев.