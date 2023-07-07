17:18 07 июля Киев, Украина

Начиная со вторника, 11 июля, пассажиры смогут воспользоваться расширенным маршрутом поезда № 101/102 Херсон – Киев, который будет продолжен до Славянска.

В обратном направлении первый рейс по новому графику запланирован на 12 июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В обратном направлении первый рейс по новому графику запланирован на 12 июля. Кроме того, будет организован специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, подстроенный к киевско-херсонскому рейсу. Таким образом Укрзализныця добавляет сообщение между Киевом и Славянском.

"Таким образом, в дополнение к черездневному сообщению со столицей, пассажиры из Донбасса будут иметь следующие новые сообщения: Корсунь; Смело; Долинская; Николаев. А пассажиры из Херсонщины смогут добраться по железной дороге до: Гребенки; Лубнов; Миргород; Полтавы; Красноград; Лозовой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. В обратном направлении из Славянска – по четным числам в 09:45 с прибытием в столицу в 20:30.