Начиная со вторника, 11 июля, пассажиры смогут воспользоваться расширенным маршрутом поезда № 101/102 Херсон – Киев, который будет продолжен до Славянска.
В обратном направлении первый рейс по новому графику запланирован на 12 июля.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В обратном направлении первый рейс по новому графику запланирован на 12 июля. Кроме того, будет организован специальный пригородный электропоезд между Славянском и Краматорском, подстроенный к киевско-херсонскому рейсу. Таким образом Укрзализныця добавляет сообщение между Киевом и Славянском.
Сообщается, что из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. В обратном направлении из Славянска – по четным числам в 09:45 с прибытием в столицу в 20:30.
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