Укрзализныця добавила новый поезд Львов - Харьков

В Киев он будет прибывать в 09:28 и дальше двигаться на Харьков через Ворожбу и Сумы. Прибытие в Харьков - в 19:15.

"Обратно по нечетным числам с 3 февраля поезд будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир, и далее через Полесье с прибытием во Львов в 07:04. Таким образом жители северного Полесья и Волыни получают ежедневный маршрут в Киев из Львова, поскольку движение нового поезда такое же, как и у ранее назначенного поезда №131/132 Львов - Днепр. Оба поезда курсируют через день", - пишет пресс-служба Укрзализныци.