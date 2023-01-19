Укрзализныця добавила новый поезд Львов - Харьков

Новый поезд №114/113 Львов - Харьков поможет расширить сеть железнодорожного сообщения для северного Полесья и Волыни.
Поезд начнет курсировать с 1 февраля. Он будет отправляться из Львова по нечетным числам в 18:06 и ехать через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции.
Поезд начнет курсировать с 1 февраля. Он будет отправляться из Львова по нечетным числам в 18:06 и ехать через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции.
В Киев он будет прибывать в 09:28 и дальше двигаться на Харьков через Ворожбу и Сумы. Прибытие в Харьков - в 19:15.
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