Укрзализныця добавила новый эвакуационный поезд

08:39 06 июня Киев, Украина

Новый график эвакуационного поезда Укрзализныци на понедельник, 6 июня.

 
Об этом сообщают на сайте ведомства.

В понедельник, 6 июня, эвакуационный поезд отправится из Покровска во Львов в 16:30. Он будет курсировать через Днепр.

В Укрзализныце отмечают также, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.