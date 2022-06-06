Укрзализныця добавила новый эвакуационный поезд

Новый график эвакуационного поезда Укрзализныци на понедельник, 6 июня.
Об этом сообщают на сайте ведомства.
В понедельник, 6 июня, эвакуационный поезд отправится из Покровска во Львов в 16:30. Он будет курсировать через Днепр.
В Укрзализныце отмечают также, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
В понедельник, 6 июня, эвакуационный поезд отправится из Покровска во Львов в 16:30. Он будет курсировать через Днепр.
В Укрзализныце отмечают также, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
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