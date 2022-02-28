Укрзализниця возвращается к системному формированию графика движения

09:24 28 Февраль Киев, Украина

Учитывая военное положение в стране и ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения. График может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, Укрзализниця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.



В сутки 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:



016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56

022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50

002 КОСТЯНТИНІВКА -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50

722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06

114, 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34

749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 15.02

013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЇВ ПАС -КР.РІГ ГОЛ 17.22

790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

792 КИЇВ ПАС -КРЕМЕНЧУК 17.42

726 КИЇВ ПАС -ХАРКІВ-ПАС 18.03

081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 18.30

067 КИЇВ ПАС -ВАРШАВА ВС 18.48



Додатково призначено:

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00

Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:



114, 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36

723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00

114, 142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 14.39

015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09

077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 22.40



В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих в Государственную границу Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.



28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 час. будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27. из Львова в Чоп и обратно.



Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.



Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замошц отправится в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захон (Венгрия).



При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.



Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзалізниці приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.