Укрзализниця возвращается к системному формированию графика движения

Учитывая военное положение в стране и ограничение комендантским часом, некоторые рейсы претерпели изменения. График может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, Укрзализниця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.
В сутки 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:
В сутки 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:
016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50
002 КОСТЯНТИНІВКА -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21
114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50
722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 12.06
114, 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 13.34
749 КИЇВ ПАС -ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 15.02
013 КИЇВ ПАС -СОЛОТВИНО 17.12
740 КИЇВ ПАС -КР.РІГ ГОЛ 17.22
790 КИЇВ ПАС -КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
792 КИЇВ ПАС -КРЕМЕНЧУК 17.42
726 КИЇВ ПАС -ХАРКІВ-ПАС 18.03
081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 18.30
067 КИЇВ ПАС -ВАРШАВА ВС 18.48
Додатково призначено:
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00
Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.
Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:
114, 142 ЛИМАН -ЛЬВІВ 04.11
138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20
046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36
723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00
114, 142 ЛЬВІВ -ЛИМАН 14.39
015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09
077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23
795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26
007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 22.40
В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих в Государственную границу Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.
28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 час. будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27. из Львова в Чоп и обратно.
Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замошц отправится в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захон (Венгрия).
При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.
Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзалізниці приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.
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