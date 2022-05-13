Укрытия и защитные комнаты: во Львове приняли новые стандарты строительства

21:10 13 мая Киев, Украина

Во Львове вводятся новые принципы строительства – теперь все застройщики будут работать по стандартам усиленной безопасности, сообщил городской голова Львова Андрей Садовойпо итогам заседания исполкома горсовета.

Во всех постройках должен быть подземный паркинг, часть которого будет оборудована для комфортного пребывания в течение длительного периода. То есть, там должен быть обогрев, отдельные санузлы, раскладные кресла, место для хранения пищи и резервуар для воды. Кроме того, паркинги должны быть оборудованы лифтами, чтобы туда могли спуститься люди с инвалидностью.



Новые стандарты относятся не только к жилым домам, но и к учебным заведениям и другим учреждениям, отметил Садовой.

В квартирах на каждом этаже застройщики должны предусмотреть защитную комнату с минимальной площадью в 9 квадратных метров. Стены и перекрытия этого помещения должны быть изготовлены из армированного бетона. Окна должны защищать стальные ставни, а дверь должна выдерживать давление ударной волны.

«На фото – подземное укрытие, которое уже оборудовано во Львове. Так должно быть в каждой новостройке», – пишет Садовый.

После войны в Украине пересмотрят принципы проектирования, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, новые дома будут делать с укрепленными подземными паркингами, как в Израиле.