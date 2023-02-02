Оператор "Укртелеком" запустил бесплатные Wi-Fi-зоны на улицах пяти городов Украины. Они уже работают в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.
Для этого в городах несколько лет назад установили уличные распределительные шкафы. Эти шкафы обозначены соответствующими наклейками.
В общей сложности работают уже около 700 публичных Wi-Fi-зон, говорят в «Укртелекоме». Интернетом можно будет воспользоваться и при отсутствии электроснабжения, он должен работать еще в течение 2-4 часов. Сеть называется UKRTELECOM_FREE.
Обещают скорость до 20 мегабит в секунду со средним радиусом до 10 метров от распределительного шкафа. Но отмечают, что фактическая скорость будет зависеть от количества одновременно пользующихся доступом потребителей и технических параметров их устройств.
Адреса Wi-Fi-зон можно найти по ссылке.
В Укртелекоме добавляют, что к свободному Wi-Fi можно подключиться также в 200 центрах обслуживания абонентов по всей территории Украины. Также в этих центрах можно подзарядить телефоны. Список адресов – по ссылке.
В общей сложности работают уже около 700 публичных Wi-Fi-зон, говорят в «Укртелекоме». Интернетом можно будет воспользоваться и при отсутствии электроснабжения, он должен работать еще в течение 2-4 часов. Сеть называется UKRTELECOM_FREE.
Обещают скорость до 20 мегабит в секунду со средним радиусом до 10 метров от распределительного шкафа. Но отмечают, что фактическая скорость будет зависеть от количества одновременно пользующихся доступом потребителей и технических параметров их устройств.
Адреса Wi-Fi-зон можно найти по ссылке.
В Укртелекоме добавляют, что к свободному Wi-Fi можно подключиться также в 200 центрах обслуживания абонентов по всей территории Украины. Также в этих центрах можно подзарядить телефоны. Список адресов – по ссылке.
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