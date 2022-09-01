«Укрпочта» запустила в продажу марки с псом Патроном

12:53 01 сентября Киев, Украина

Почтовые марки и мерч с псом Патроном с 1 сентября запустили в продажу, сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский.



Их выпустили тиражом в один миллион, приобрести можно в отделениях и онлайн. Купить марки и мерч можно будет и на партнерских площадках, подробнее об этом обещают сообщить позже.



Также на сайте можно приобрести открытки, художественные конверты, магниты, футболки, худи, рюкзаки, значки, чашки и наклейки.



64 гривны с каждого проданного листа передадут на благотворительность. Таким образом, хотят собрать 60 миллионов гривен или 1,5 миллиона

долларов, которые потратят с помощью KSE Foundation и United24 на машину для разминирования и поддержку приютов для животных.

На офлайн- и онлайн-продажи были введены ограничения. Можно приобрести не более 5 листов, 5 листовок, 5 художественных конвертов, а также в отделениях – до 2 конвертов.



Кроме того, до 23:59 1 сентября можно приобрести онлайн-абонемент, с кляссером и без, включающий почтовые выпуски «Свободные. Несокрушимые. Непобедимые» и «Пес Патрон». Это блок, включающий восемь марок, "с изображением жизни Патрона". На марках изображен Патрон, который «взрывает» русских матрешек, играет на кобзе, занимается рыбалкой и разминированием, получает награды за свою работу.