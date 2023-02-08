«Укрпочта» запустила предпродажу почтового набора «Воины света. Воины добра»
15:44 08 февраля Киев, Украина
«Укрпочта»
запустила предпродажу почтового набора «Воины света. Воины добра», посвященный людям, работающим над восстановлением поврежденных объектов.
«Марки названы в честь этих профессий – «Дорожники», «Связисты», «Энергетики», «Водопоставщики» и «Газовщики». «Воины света. Воины добра» – наша благодарность и посвящение этим людям, – добавили в компании.
Почтовый набор включает: блок марок, конверт и карточку «Воины света. Воины добра». Марку введут в обращение 15 февраля. Предзаказать можно по ссылке
.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии