«Укрпочта» запускает продажи марки ко Дню Независимости. Но погашение штемпелем отсрочили

14:33 23 августа Киев, Украина

"Укрпочта" выпускает марку с конвертом ко Дню Независимости и к полугодию с даты начала полномасштабной войны с рф. Марка называется «Свободные. Несокрушимые. Непобедимы», ее напечатали тиражом в 1 миллион экземпляров.



Запуски марки "с сюрпризами" пройдут 24 августа по всей стране, но место и время сообщать не будут из соображений безопасности, сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.



Марка будет доступна для продажи онлайн – в магазине "Укрпочты" и на площадках Amazon, Ebay и Rozetka. Детали объявят в 10:00 утра 24 августа.



Все почтамты 24 августа будут закрыты. Для тех, кто хочет иметь штемпель первого дня, предлагают три опции:

Купить набор с погашением онлайн (будет ограничено количество таких наборов).

Купить абонемент, который уже доступен в онлайн-магазине.

Забрать лично, но 26-27 августа.

В Киеве погашение штемпелем «Первый день» состоится 26 августа. Спецпогашение в регионах запланировано на 26-27 августа. Штемпеля АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте, Луганской области – в городе Покровск Донецкой области.



За оперативными изменениями в графике продаж можно следить в соцсетях Игоря Смилянского.