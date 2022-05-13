"Укрпочта" выставит на благотворительный аукцион марки с кораблем. Начальная цена лота – 5000 гривен

«Укрпочта» вместе с системой «Прозорро.Продажи» проведет неделю благотворительных аукционов по продажам марок «Русский военный корабель, иди…!».
Начальная цена лота с подписью гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского - 5000 гривен. Аукцион продлится с 16 по 20 мая 2022 года. Всего за это время планируется провести 15 онлайн-аукционов.
Принять участие в благотворительных аукционах сможет кто-либо, кроме граждан hоссии, Беларуси и лиц, зарегистрированных на территории этих стран.
Каждый участник должен оплатить 1000 гривен гарантийного взноса. В случае победы на аукционе 500 гривен засчитываются как комиссия площадки, а остальная часть взноса – как предоплата за лот. В случае проигрыша задаток возвращается в полном объеме.
Все деньги по продаже направят на счета благотворительного фонда KSE Foundation, который проводит сбор средств на помощь медикам, военным и мирным гражданам Украины.
Первая марка "Русский военный корабель..." вышла тиражом 1 млн экземпляров. Половину тиража продали через три дня. Чтобы купить марку, людям приходилось отстоять большие очереди .
На благотворительном аукционе "Укрпочта" продала марку с кораблем за 5 млн грн. Все деньги будут переданы на помощь ВСУ.
Начальная цена лота с подписью гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского - 5000 гривен. Аукцион продлится с 16 по 20 мая 2022 года. Всего за это время планируется провести 15 онлайн-аукционов.
Принять участие в благотворительных аукционах сможет кто-либо, кроме граждан hоссии, Беларуси и лиц, зарегистрированных на территории этих стран.
Каждый участник должен оплатить 1000 гривен гарантийного взноса. В случае победы на аукционе 500 гривен засчитываются как комиссия площадки, а остальная часть взноса – как предоплата за лот. В случае проигрыша задаток возвращается в полном объеме.
Все деньги по продаже направят на счета благотворительного фонда KSE Foundation, который проводит сбор средств на помощь медикам, военным и мирным гражданам Украины.
Первая марка "Русский военный корабель..." вышла тиражом 1 млн экземпляров. Половину тиража продали через три дня. Чтобы купить марку, людям приходилось отстоять большие очереди .
На благотворительном аукционе "Укрпочта" продала марку с кораблем за 5 млн грн. Все деньги будут переданы на помощь ВСУ.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии