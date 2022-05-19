"Укрпочта" выпустит последнюю марку об утопленном российском корабле

12:29 19 мая Киев, Украина

Об этом сообщает гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

«Так совпало, что на этот день приходится 40 дней с момента трагической гибели российского крейсера москва, поэтому это двойной праздник. Поэтому именно 23 мая «Укрпочта» выпустит марку «Русский военный корабль… все!» и начнет ее продажу.

Марка станет последней в серии о крейсере «москва» и выйдет тиражом в 5 миллионов экземпляров: это в пять раз больше, чем первая. Будут продавать ее в двух номиналах: для отправок по Украине и для международных отправлений.



Будут продавать марку более чем в 1500 отделениях «Укрпочты»: «В первую неделю миллион марок направят в отделение. На следующей неделе еще миллион». Лимит на продажу – 2 блока по 3 марки одному покупателю, добавляет Смелянский.



Еще полтора миллиона марок будут продавать на пяти интернет площадках, в том числе международных: «Лимит тот же: 2 блока на заказ».

Марка выйдет в двух номиналах: "Русский военный корабль… ВСЕ! Смерть врагам!" F для отправок по Украине и

"Русский военный корабель… ВСЕ! Слава нации!" W для международных отправлений.



Объявить детали продаж планируют вечером 22 мая: «Не нужно сразу занимать очереди, время продаж и все детали мы объявим заранее на наших страницах и на моем фейсбуке и Telegram-канале вечером 22 мая».