Укрпочта выпустит первый маркированный конверт военного времени

08:43 12 сентября Киев, Украина

В коллекции Укрпочты появился символический маркированный конверт "Добро пожаловать в ад". Это первый маркированный конверт военного времени.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

"В этом месяце мы планировали сменить военную тему на культурную, чтобы немного вас разгрузить. Но, благодаря нашим ВСУ, происходят такие события, что мы не можем не задокументировать их так, как это умеет Укрпочта . Мы добавили в коллекцию конверт "Добро пожаловать в ад". Думаю, этой фразой можно описать то, что сейчас чувствуют наши враги. Это, кстати, первый маркированный конверт военного времени", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за дизайн проголосовало более 200 000 украинцев.

"Вы голосовали - мы услышали. Ну и новая марка Тризуб на конверте, как наш символ, на который орки реагируют, как вампиры на чеснок - особый уровень защиты. Точную дату запуска продаж объявлю отдельно, но уже очень скоро", - говорится в сообщении.

Смелянский уточнил, что новый конверт можно будет отправлять по территории Украины.