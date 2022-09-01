"Укрпочта" выпустит две новые марки. Одна будет с Патроном

15:20 15 августа Киев, Украина

Укрпочта" выпустит две новые марки в августе. Одна из марок будет посвящена годовщине Независимости и шести месяцам полномасштабной войны. Затем обещают выпустить марку с псом-пиротехником Патроном.





По словам Смилянского, «Укрпочта» также готовит эскизы к Об этом сообщил гендиректор Игорь Смелянский в эфире телемарафона.По словам Смилянского, «Укрпочта» также готовит эскизы к маркам , где будут изображены архитектурные сооружения, «временно выполняющие

неудачную роль в этой войне», в частности Крымский мост.

Эскиз этой марки гендиректор "Укрпочты" опубликовал 9 августа в соцсетях. Там изображены девушка и парень, наблюдающие за тем, как взрывается Крымский мост через Керченский пролив.