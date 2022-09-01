"Укрпочта" выпустит две новые марки. Одна будет с Патроном

"Укрпочта" выпустит две новые марки в августе. Одна из марок будет посвящена годовщине Независимости и шести месяцам полномасштабной войны. Затем обещают выпустить марку с псом-пиротехником Патроном.
Об этом сообщил гендиректор Игорь Смелянский в эфире телемарафона.
По словам Смилянского, «Укрпочта» также готовит эскизы к маркам, где будут изображены архитектурные сооружения, «временно выполняющие
По словам Смилянского, «Укрпочта» также готовит эскизы к маркам, где будут изображены архитектурные сооружения, «временно выполняющие
неудачную роль в этой войне», в частности Крымский мост.
Эскиз этой марки гендиректор "Укрпочты" опубликовал 9 августа в соцсетях. Там изображены девушка и парень, наблюдающие за тем, как взрывается Крымский мост через Керченский пролив.
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