"Укрпочта" выпустит две новые марки. Одна будет с Патроном

15:20 15 августа Киев, Украина

"Укрпочта" выпустит две новые марки в августе. Одна из марок будет посвящена годовщине Независимости и шести месяцам полномасштабной войны. Затем обещают выпустить марку с псом-пиротехником Патроном.
 
Об этом сообщил гендиректор Игорь Смелянский в эфире телемарафона.

По словам Смилянского, «Укрпочта» также готовит эскизы к маркам, где будут изображены архитектурные сооружения, «временно выполняющие
неудачную роль в этой войне», в частности Крымский мост.
Эскиз этой марки гендиректор "Укрпочты" опубликовал 9 августа в соцсетях. Там изображены девушка и парень, наблюдающие за тем, как взрывается Крымский мост через Керченский пролив.