14:08 03 ноября Киев, Украина

В пятницу, 4 ноября, "Укрпочта" выпускает новую марку "Крымский мост на бис!". Именно 4 ноября исполнится 8 лет, 8 месяцев и 8 дней украинского сопротивления российскому нашествию.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

"А еще 4 ноября государственный праздник в россии – "День Народного Единства". Мы, в Укрпочте, настолько дружелюбны, что делаем подарки даже нашим врагам. А потому в пятницу, 4 ноября, Укрпочта выпускает новую марку "Крымский мост на бес!". И неважно, кто действительно взорвал мост, нам хватает самого факта ", - написал Смилянский.

Тираж марки составляет 300 тысяч марковых листов или 2,1 млн марок.

"Свыше 70 тысяч писем уже продано по предзаказу и они уже скоро будут у своих владельцев. А все остальные — пока хватает запасов, уже в эту пятницу смогут их приобрести во всех городских отделениях "Укрпочты" и у нас на сайте", — написал глава УП.

Кроме того, марки можно приобрести в официальных онлайн магазинах "Укрпочты" на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay и Amazon.