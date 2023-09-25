"Укрпочта" выпускает марку "Оружие Победы. Мир с Украиной"

14:13 25 сентября Киев, Украина

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в понедельник, 25 сентября, объявил о выпуске марки "Оружие Победы. Мир с Украиной".

Об этом Смелянский сообщил в Фейсбуке.

"Друзья, в конце прошлой недели мы все с удовольствием наблюдали за тем, как ракеты Storm Shadow превратились в «хоть камни с неба» и попали в штаб временно расквартированного флота России в Крыму. Ну и президент привез очередные подарки от наших иностранных партнеров”, — написал Смелянский.

По его словам, в честь этого "Укрпочта" объявляет выпуск марки "Оружие Победы". Мир с Украиной”.



Новый благотворительный почтовый блок (сбор на дроны), на который открывается предзаказ 25 сентября, включает в себя изображения Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley.

"Сразу отвечу, почему еще нет ATACMS, Storm Shadow, Taurus и т.п. Ракетная серия обязательно будет, но чуть позже", - добавил Смелянский.

По его словам, получение всех согласований на новую марку заняло много времени. Марка создана командой "Укрпочты" при содействии Офиса президента, Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а также посольств США, Великобритании, Германии и Франции в Украине.



Приобрести марку можно будет в отделениях "Укрпочты" с 29 сентября.