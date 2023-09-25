"Укрпочта" выпускает марку "Оружие Победы. Мир с Украиной"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в понедельник, 25 сентября, объявил о выпуске марки "Оружие Победы. Мир с Украиной".
Об этом Смелянский сообщил в Фейсбуке.
По его словам, в честь этого "Укрпочта" объявляет выпуск марки "Оружие Победы". Мир с Украиной”.
Новый благотворительный почтовый блок (сбор на дроны), на который открывается предзаказ 25 сентября, включает в себя изображения Challenger 2, Leopard 2, Patriot, CAESAR и M2 Bradley.
По его словам, получение всех согласований на новую марку заняло много времени. Марка создана командой "Укрпочты" при содействии Офиса президента, Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины, а также посольств США, Великобритании, Германии и Франции в Украине.
Приобрести марку можно будет в отделениях "Укрпочты" с 29 сентября.
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