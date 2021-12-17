"Укрпочта" ввела в обращение новые почтовые марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска"

07:15 15 Март Киев, Украина

"Укрпочта" презентовала ко Дню добровольца новые почтовые марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", которые состоят из нескольких серий, первая из них - "Современная военная форма".



Об этом сообщает Укринформ.

"Укрпочта вводит в обращение почтовые марки "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска", которые откроют серию "Современная военная форма". Первый выпуск посвятили форме одежды и знакам различия Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые являются мощным монолитом механизированных и танковых войск, ракетных войск и артиллерии, армейской авиации, частей и подразделений противовоздушной обороны, специальных войск, частей и учреждений технического и тылового обеспечения", - отметили в Укрпочте.

Марочный лист состоит из 8 почтовых марок. На марках представлена форма ракетных войск и артиллерии, механизированных войск, войск противовоздушной обороны, горной пехоты, танковых войск, армейской авиации, президентского полка и общевойсковая форма.



Почтовый выпуск был осуществлен при поддержке Министерства обороны Украины.



Также, 14 марта, "Укрпочта" провела торжественную церемонию спецпогашения почтовых марок "Современная военная форма", которую приурочили специально ко Дню украинского добровольца.



В церемонии спецпогашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский; директор департамента социального и гуманитарного обеспечения Министерства обороны Украины; представитель Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Назим Агаев.



В мероприятии также принял участие почетный караул, одетый в форму, изображенную на марках.



Над эскизами почтовых марок "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска" работал украинский художник Алексей Бондаренко. К почтовым маркам также выпустили конверты "Первый день" и штемпель спецпогашения.