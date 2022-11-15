Укрпочта возобновляет свою работу в освобожденном Херсоне
12:45 15 ноября Киев, Украина
В деоккупированном Херсоне
15 ноября "Укрпочта"
открывает первые два отделения, а также начинает выплату пенсий.
Об этом сообщил в Telegram гендиректор компании Игорь Смелянский.
"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам", - написал глава "Укрпочты".
Смелянский подписал соответствующий приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября.
"Сегодня еще немного побуду директором Херсонской дирекции, а завтра уже передам все полномочия, потому что день будет особенно насыщенным", - добавил он.
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