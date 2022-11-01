"Укрпочта" предлагает выбрать лучший эскиз новогодней марки

14:36 01 ноября Киев, Украина

Глава правления "Укрпочты" Игорь Смилянский анонсировал новое голосование, чтобы выбрать эскиз будущей почтовой марки на новогоднюю и рождественскую тематику.

Все желающие могут выбрать одного из пяти кандидатов до 8:00 4 ноября 2022 года. Отдать свой голос за дизайн марки предлагают на официальных страницах в социальных сетях "Укрпочты" или в Telegram-канале @igorsmelyansky. Директор национального оператора почтовой связи просит всех быть вежливыми, поэтому голосовать один раз или максимум дважды.

"Как оказывается, наши самые популярные марки – те, за которые голосуют большинство наших граждан и те, которые что-то предсказывают. Поэтому следующая марка должна быть успешной, потому что Новый год точно наступит после ее выпуска. И мы все уверены, что он будет победным", - пишет Смелянский .

По словам главы "Укрпочты", у него есть свой фаворит среди кандидатов на лучший эскиз новогодней марки, но его "любимцы" никогда так и не становились марками, а сейчас каждый дизайн "заслуживает овации". Все рисунки показывают интерпретацию украинского Нового года и Рождества в условиях продолжающейся войны. Смелянский добавил, что марка должна выйти в декабре этого года и напомнить всему миру о событиях, происходящих в Украине каждый день.