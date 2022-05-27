"Укрпочта" объявила конкурс на эскиз для новой марки

«Укрпочта» объявила конкурс на эскиз для новой почтовой марки «Добрый вечер, мы из Украины!». Принять участие в конкурсе могут иллюстраторы, художники, дизайнеры и все, кто хочет попробовать себя как автор почтовой марки.
Требования к конкурсной работе:
- она должна отвечать заданной теме и не должна нарушать морально-нравственные нормы;
- работа представляется в виде рисунка или графического макета с визуализацией в электронном виде в формате JPEG, 300 dpi;
- каждый участник может отправить не более 5 работ;
- не нарушать авторские права;
- присылая на конкурс свои работы, участник соглашается с тем, что в случае победы он подпишет с Укрпочтой авторский договор на передачу исключительных имущественных авторских прав на произведение..
Подать работу можно здесь .
Работы принимаются с 27 мая по 3 июня включительно. Лучшие из них будут опубликованы в соцсетях и уже украинцы выберут, какой эскиз будет украшать новую марку.
Работы принимаются с 27 мая по 3 июня включительно. Лучшие из них будут опубликованы в соцсетях и уже украинцы выберут, какой эскиз будет украшать новую марку.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии