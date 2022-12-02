«Укрпочта» ко Дню ВСУ выпускает марки с «джавелинами» и «байрактарами»

18:25 02 декабря Киев, Украина





На листе изображено вооружение, которое использует украинская армия: "Ольха", "Нептун", "Стугна-П", Bayraktar TB2, FGM -148 Javelin, M142 Укрпочта" ко Дню Вооруженных сил Украины выпускает марку "Оружие Победы", сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.На листе изображено вооружение, которое использует украинская армия: "Ольха", "Нептун", "Стугна-П", Bayraktar TB2, FGM -148 Javelin, M142

HIMARS.

Авторами почтового выпуска являются художники-графики Сергей и Александр Харуко.



Марку выпустят 6 декабря в День Вооруженных сил Украины, но уже открыт предзаказ.



Выпуск благотворительный, стоимость марочного листа – 90 гривен, из которых 18 гривен отдадут на нужды ВСУ. Тираж листа 200 тысяч экземпляров.