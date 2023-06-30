"Укрпочта" и ГУР погасили марку к годовщине освобождения острова Змеиный

"Это очень важное событие для нас, потому что оно открыло нам морской путь. Я лично считаю, что каждый миллиметр освобождения территории - это достижение и это нужно делать любыми способами и методами", - заявил Буданов.

Он добавил, что на собранные от продажи марки средства планируется купить очередную партию дронов.

"Это как раз тот выпуск марки, где много не надо говорить. Лучше показывать. Это первая наша марка с ГУР. Надеюсь, что будет возможность много марок посвятить подвигам наших героев. Сегодня мы погасим марку киевским штемпелем, а также штемпелем Крыма и Севастополя. Временно это сделаем пока в Киеве, но у нас еще будет возможность сделать это непосредственно в Крыму", — сказал глава Укрпочты Смилянский.