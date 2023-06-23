Укрпочта анонсировала новые марки, посвященные ГУР и освобождению острова Змеиный

В Украине появятся специальные марки, посвященные Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и освобождению острова Змеиный
/>"Укрпочта" запустила предзаказ на почтовый набор "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". В него вошла новая серия марок и лимитированного мерча с символикой ведомства.
/>"Укрпочта" запустила предзаказ на почтовый набор "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". В него вошла новая серия марок и лимитированного мерча с символикой ведомства.
Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании.
Погашение марки состоится в Киеве. По предзаказу можно купить не более 10 наборов. Кроме того, можно заказать мерч с лозунгами "Тотальное шумопогашение" и "Храни тишину в покое".
Части почтового набора содержат изображения разведчиков, находящихся на боевых задачах. Их изобразил художник Александр Охапкин, а ГУР предоставило фото.
Средства от продажи марок будут направлены на технику для Сил обороны Украины.
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