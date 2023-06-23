Укрпочта анонсировала новые марки, посвященные ГУР и освобождению острова Змеиный

15:41 23 июня Киев, Украина





/>"Укрпочта" запустила предзаказ на почтовый набор "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". В него вошла новая серия марок и лимитированного мерча с символикой ведомства. В Украине появятся специальные марки , посвященные Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины и освобождению острова Змеиныйзапустила предзаказ на почтовый набор "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". В него вошла новая серия марок и лимитированного мерча с символикой ведомства.

Об этом 23 июня сообщила пресс-служба компании.

"30 июня мы будем праздновать годовщину освобождения острова Змеиный или, как там говорят, "жест доброй воли" с помощью наших ВСУ. Ну как было не отпраздновать этот день", – говорится в сообщении.

Погашение марки состоится в Киеве. По предзаказу можно купить не более 10 наборов. Кроме того, можно заказать мерч с лозунгами "Тотальное шумопогашение" и "Храни тишину в покое".



Части почтового набора содержат изображения разведчиков, находящихся на боевых задачах. Их изобразил художник Александр Охапкин, а ГУР предоставило фото.



Средства от продажи марок будут направлены на технику для Сил обороны Украины.