«Укрпочта» анонсировала новые марки на январь-февраль 2023 года

14:29 28 декабря Киев, Украина

Укрпочта" сделает три "нестандартных" выпуска марок в январе и феврале 2023 года, сообщил гендиректор Игорь Смелянский

"Так получилось, что последние выпуски - Херсон, Крымский Мост, Новый Год, Щедрик и Оружие - были раскуплены почти за считанные дни и, конечно, я получаю многочисленные сообщения, что многим не хватило наших марок", - написал Смелянский.

Сколько марок не выпустили, их точно всем не хватит, добавил он. По его словам, в 2023 году выпусков будет больше, но тиражи будут меньше.

"Но меньшие не значит не такие крутые, потому что уже готовим нестандартные 3 выпуска на январь - февраль", - отметил Смелянский.

В новом 2023 году коллекционеров ожидают выпуски в честь освобождения оккупированных территорий, городов-героев, самоотверженных волонтеров, работников критической инфраструктуры, украинских деток, оставшихся беззаботного детства из-за военного вторжения россии и, конечно, самый ожидаемый выпуск – в честь Победы.