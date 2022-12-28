«Укрпочта» анонсировала новые марки на январь-февраль 2023 года

"Укрпочта" сделает три "нестандартных" выпуска марок в январе и феврале 2023 года, сообщил гендиректор Игорь Смелянский.
Сколько марок не выпустили, их точно всем не хватит, добавил он. По его словам, в 2023 году выпусков будет больше, но тиражи будут меньше.
В новом 2023 году коллекционеров ожидают выпуски в честь освобождения оккупированных территорий, городов-героев, самоотверженных волонтеров, работников критической инфраструктуры, украинских деток, оставшихся беззаботного детства из-за военного вторжения россии и, конечно, самый ожидаемый выпуск – в честь Победы.
Чтобы не пропустить что-нибудь интересное в следующем году, гендиректор "Укрпочты" предлагает подписаться на филателистический абонемент Укрпочты.
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