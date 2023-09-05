Укрпочта анонсировала новую почтовую марку ко Дню Независимости Украины

Укрпочта анонсировала запуск уникальной почтовой марки, посвященной символу "Родины-матери". Генеральный директор компании, Игорь Смелянский, рассказал об этом.
Марка получила название "Украина-мать" (планируется переименование также предложено для памятника в Национальном музее Второй мировой войны, его нынешнего расположения). Выпуск марки запланирован ко Дню Независимости Украины, 24 августа.
Среди артикулов в коллекции также ожидается специальный конверт "Первый день", оригинальные открытки и магнит "Украина-мать". Художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой "Укрпочты" трудилась над созданием этой уникальной марки.
Как отметил Смелянский, "Украина-Мать" в новом образе - это о переосмыслении прошлого и о новой эпохе для каждого украинца и украинки.
Марка получила название "Украина-мать" (планируется переименование также предложено для памятника в Национальном музее Второй мировой войны, его нынешнего расположения). Выпуск марки запланирован ко Дню Независимости Украины, 24 августа.
Среди артикулов в коллекции также ожидается специальный конверт "Первый день", оригинальные открытки и магнит "Украина-мать". Художница Зинаида Кубар в сотрудничестве с командой "Укрпочты" трудилась над созданием этой уникальной марки.
Как отметил Смелянский, "Украина-Мать" в новом образе - это о переосмыслении прошлого и о новой эпохе для каждого украинца и украинки.
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