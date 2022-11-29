"Укроборонпром" разработал "карандаш для разминирования"

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал устройство для безопасного разминирования территорий, которое визуально похоже на карандаш.
Об этом сообщает пресс- служба государственного концерна.
Такой карандаш можно использовать при разминировании территорий, отметили в концерне.
Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ВПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизнь людей.
По данным "Укроборонпрома", предприятие-разработчик карандаша является оператором противоминной деятельности в Украине. Оно получило сертификат, дающий право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины.
Также предприятие "Укроборонпрома" имеет собственный Центр гуманитарного разминирования, в котором работают специалисты высокого класса. С 2010 года Центр аккредитован в ООН в качестве поставщика услуг по противоминной деятельности и является партнером UNMAS, соответствующей службы Организации Объединенных Наций.
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