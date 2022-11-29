"Укроборонпром" разработал "карандаш для разминирования"

18:30 29 ноября Киев, Украина

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал устройство для безопасного разминирования территорий, которое визуально похоже на карандаш.

Об этом сообщает пресс- служба государственного концерна.

“Специалисты одного из предприятий “Укроборонпрома” создали опытный образец изделия для прожигания металла (ВПМ) SF-1, внешне похожий на карандаш. Благодаря его экзотермической порошковой смеси он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества", — говорится в сообщении.

Такой карандаш можно использовать при разминировании территорий, отметили в концерне.



Разработчики уже работают над технологией дистанционного использования ВПМ SF-1 с помощью беспилотных летательных аппаратов. Это повысит качество разминирования и сохранит жизнь людей.

"Важно, что устройство безопасно в использовании", - отмечают в концерне.

По данным "Укроборонпрома", предприятие-разработчик карандаша является оператором противоминной деятельности в Украине. Оно получило сертификат, дающий право осуществлять разминирование и другие операции по взрывоопасным предметам на территории Украины.

Также предприятие "Укроборонпрома" имеет собственный Центр гуманитарного разминирования, в котором работают специалисты высокого класса. С 2010 года Центр аккредитован в ООН в качестве поставщика услуг по противоминной деятельности и является партнером UNMAS, соответствующей службы Организации Объединенных Наций.