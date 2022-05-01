"Укроборонпром" презентовал ВСУ новую радиолокационную станцию

16:46 01 декабря Киев, Украина

В собственное пользование от "Укроборонпрома" ВСУ получили новую радиолокационную станцию 35Д6М. На сегодняшний день РЛС широко известна в Украине и далеко за ее пределами.



Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".



"РЛС 35Д6М - это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки, расширенными функциональными возможностями за счет современных программных решений. Также эта РЛС может похвастаться способностью работать почти в любых климатических условиях и в горной местности", - сказано в сообщении.



Радиолокационную станцию можно оборудовать выносными рабочими местами и управлять ею с расстояния в 300 метров. Также она может комплектоваться оборудованием для взаимодействия непосредственно с зенитно-ракетными комплексами.



В "Укроборонпроме" отмечают, что эти радиолокационные станции хорошо знают не только в Украине, но и за рубежом, и ценят за надежность и неприхотливость в эксплуатации.